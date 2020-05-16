Рома снизила запрос относительно своего форварда – он не нужен Фонсеке

Итальянская Рома готова сделать скидку немецкому РБ Лейпциг ради продажи форварда Патрика Шика. Этот сезон он проводит в Бундеслиге на правах аренды.

"Волки" готовы пойти навстречу немецкому клубу в переговорах по трансферу 24-летнего чеха, сообщает Corriere dello Sport.

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Арендное соглашение между Ромой и РБ Лейпциг предусматривает опцию выкупа Шика за 29 млн евро. Однако, директор "быков" заявил, что саксонцы не могут себе позволить выкупить нападающего за такую сумму. В ответ римляне снизили цену до 25 млн. Менеджмент Лейпцига в данный момент обдумывает это предложение.

В нынешнем сезоне Патрик Шик провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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