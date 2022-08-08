Рома победила Шахтер в рамках благотворительного матча. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Рома – Шахтер – 5:0

Голы: Пеллегрини, 18, Манчини, 40, Конопля, 45 (аг), Дзаньоло, 59, Бове, 87

Римляне ради того, чтобы встретиться с Шахтером, отказались от возможности сыграть с Барселоной в рамках Кубка Гампера. Можем констатировать, что итальянцы не прогадали – представили новичков на заполненном Стадио Олимпико и порадовали фанатов победой.

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В то же время "горняки" сегодня продемонстрировали, чего следует ожидать от этого состава в матчах уровня Лиги чемпионов. Шахтер пропускал голы на любой вкус – давал сопернику красиво разыгрывать, результативно ошибался и даже сам в свои ворота мяч отправлял. Ответить хотя бы голом престижа так и не удалось.