Рома – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы
Рома в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы Рома – Шахтер начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы
Стартовые составы
Рома: Лопес – Манчини, Кумбулла, Кристанте – Карсдорп, Вильяр, Диавара, Спинаццола– Пеллегрини, Педро – Мхитарян
Запасные: Миранте, Фусато, Ибаньес, Смоллинг, Джеко, Сантон, Майораль, К. Перес, Б. Перес, Калафиори, Эль-Шаарави
Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили – Майкон – Тете, Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Антонио, Дентиньо, Соломон, Корниенко, Болбат, Вьюнник, Судаков, Коноплянка, Бондар
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