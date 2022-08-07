Шахтер и Рома встречаются в благотворительном матче в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Стартовые составы команд и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Рома – Шахтер стартует на Стадио Олимпико в 21:45 по киевскому времени. Все средства, собранные с Ромой, будут направлены на гуманитарную помощь Украине. "Горняки" выйдут на матч с городами-героями на спине вместо фамилий. В Риме ожидается аншлаг. Просмотреть поединок можно непосредственно в этой новости.

Рома – Шахтер: где смотреть благотворительный матч

Стартовые составы команд

Рома: Патрисиу – Манчини, Кумбулла, Винья – Челик, Пеллегрини, Матич, Спинаццола – Дибала, Дзаньоло – Абрахам.

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Джурасек, Судаков – Мудрик, Кулаков, Вакула.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Кирюханцев, Фарина, Козик, Корниенко, Топалов, Очеретько, Криськив, Бондаренко, Кащук, Тотовицкий, Сикан.

Перед началом игры Рома представила новичков Моуринью перед своими болельщиками. Новыми "волками" стали Пауло Дибала, Джини Вейналдум, Неманья Матич и Зеки Челик.