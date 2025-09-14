Рома принимала Торино в матче 3-го тура Серии А 2025/26. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Рома в первых двух турах набрала максимальные 6 очков благодаря минимальным победам. Торино же с одним пунктом сидел в зоне вылета. Артем Довбик в третий раз подряд остался в запасе "волков", но на этот раз проиграл конкуренцию даже не Эвану Фергюсону. Джан Пьеро Гасперини выпустил основу без чистого центрфорварда, доверившись дуэту аргентинцев Дибала-Суле.

"Довбик всегда выкладывается на полную": Гасперини отметил самоотдачу украинца и поделился ожиданиями

Тактические изменения не слишком повлияли на рисунок игры Ромы. Все это мы видели от римлян и в предыдущих турах – куча "стерильного" контроля, моментов мало. Торино даже имел лучшие возможности до перерыва. Марипану совсем чуточку не хватило роста на угловом, а Влашич пробивал после офсайда.

Гасперини уже в перерыве вмешивается двойной заменой, однако о Довбике не вспоминает. Фергюсон и Бальданци выходят вместо Дибалы и Эль Айнауи. Джокеры сразу наносят по удару, но обоим не хватает точности.

Зато Торино свой шанс на 59-й минуте использовал. Джованни Симеоне и Сириль Нгонж вдвоем организовали образцовую контратаку. Аргентинец остроумным пропуском оставил в дураках Коне и отдал бельгийцу. Тот выдержал удары по ногам, усадил на задницу бедного Коне и вернул Чолито. Симеоне-младший с линии штрафной идеально закрутил под дальнюю штангу.

Роме нужно отыгрываться, но Гасперини так и не выпустил Довбика. Совсем нехороший знак... Абухлаль и Влашич могли окончательно хоронить "волков", однако Свилар спасал.

Под занавес матча хозяева таки пошли на штурм. Исраэль справился с ударами Пизилли и Эль-Шаарави, а Суле дважды промахивался. 0:1 – Рома терпит первое поражение под руководством Гасперини и первое домашнее с декабря прошлого года.

Ювентус одолел Интер в грандиозном Дерби Италии с семью голами – братья Тюрам забили друг другу, турки совершили феерию