Рома сделала Шахтеру очередное предложение по Тайсону

Капитан Шахтера Тайсон пока далек от перехода в Рому. Шахтер не принял очередное предложение итальянского клуба.

Итальянская Рома не оставляет попыток подписать атакующего полузащитника Шахтера Тайсона. Римляне направили чемпионам Украины новое предложение – 8 млн евро и двух игроков. Речь идет о голкипере Робине Ольсене и молодом защитнике Вильяме Бианде.

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Впрочем, Шахтер не принял такой вариант и отказал Роме в трансфере своего капитана, сообщил журналист Николо Шира в Twitter.

Недавно агент 31-летнего бразильца подтвердил наличие переговоров с Ромой, а президент "волков" одобрил трансфер лидера Шахтера, который провел в футболке "горняков" уже 6 сезонов.

Напомним, контракт Тайсона с Шахтером истекает 30 июня 2021 года. Трансферное окно в Италии закрывается 2 сентября.

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