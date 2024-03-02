Серия А, 27 тур

Удинезе – Салернитана – 1:1

Голы: Камара, 45+3 – Чауна, 10

Удаления: Эбоселе, 66 (Удинезе)

Монца – Рома – 1:4

Голы: Карбоні, 87 – Пеллегрини, 38, Лукаку, 42, Дибала, 63, Паредес, 82

За минувшие восемь туров Удинезе одержал лишь одну победу. Зато какую! Фриульцы прибили Ювентус. Видимо, болельщики согласились бы проиграть в Турине, если бы их команда смогла одолеть прямых конкурентов. Сегодня теоретически был шанс на три очка, ведь в гости приехала худшая команда Серии А, которой пока не очень помогло увольнение Пиппо Индзаги.

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Салернитана действительно была хуже на поле, но именно она открыла счет. Лум Чауна разобрался с оппонентами на фланге, сместился в центр и роскошным ударом отправил мяч в сетку. 20-летний француз стал самым молодым игроком чемпионата, который в этом сезоне набрал 5 очков по системе гол+пас. Интересно, что этот удар так и остался единственным в створ за весь матч в исполнении гостей. Удинезе был намного активнее и острее. Сравнял еще до перерыва. Великолепный гол после передачи Товена забил Камара. Во втором тайме команды упустили по парочке великолепных моментов. Удинезе полчаса играл в меньшинстве, но даже при таких условиях пытался вырвать победу. Финальный свисток зафиксировал ничью.

А вот Рома со сменой тренера не прогадала. После назначения Даниэле Де Росси "волки" выиграли шесть матчей в Серии А, а проиграли лишь Интеру. Конечно, повезло с календарем, но даже против аутсайдеров очки не даются просто. Сегодня задача была сложной, ведь Монца не так давно громила Милан.

С самого начала матча гости дали понять, что настроены на максимум. На 18-й минуте мяч впервые побывал в воротах Ди Григорио. Повезло – гол Кристанте отменили из-за офсайда. Монца какое-то время играла довольно организованно, но под конец тайма посыпалась. Лукаку в течение четырех минут отдал ассист на Пеллегрини и забил после передачи Дибалы.

Во втором тайме Рома не остановилась, а пошла добивать соперника. На 63-й минуте Дибала оформил разгром. Очень красивый гол забил аргентинец прямым ударом со штрафного. В концовке Паредес вообще сделал счет неприличным, реализовав пенальти. В конце концов, последнее слово было за Монцой – роскошный гол ударом из-за пределов штрафной забил Карбони. Римляне хотя бы временно поднялись на пятое место. Очень высок шанс, что в этом сезоне оно даст право сыграть в Лиге чемпионов. Впрочем, Рома до сих пор реально претендует на топ-4.