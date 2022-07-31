Контрольные матчи

Тоттенхем – Рома – 0:1

Гол : Ибаньес, 29

Интер – Лион – 2:2

Голы: Лукаку, 51, Барелла, 65 – Ляказетт, 31, Шерки, 49

Тоттенхэм и Рома встречались в израильском городе Хайфа. Коллективы демонстрировали довольно ровный футбол, но судьбу спарринга определил один гол. На экваторе первой 45-минутки Дибала подал с углового, а Ибаньес сориентировался в штрафной соперника и забил головой. Впереди у римлян контрольный матч с Шахтером (7 августа), а у лондонцев – старт нового сезона АПЛ матчем против Саутгемптона (6 августа)

Интер и Лион выдали куда более насыщенный поединок. Возможность забить коллективы с первых минут, но открыть счет удалось Ляказетту. Удвоил преимущество "мальчишек" Шерки, он появился на поле вместо Тете. Лукаку и Барелла были против такого развития событий, потому отличились голами. 2:2! Итальянцы имеют запланированный спарринг с Вильярреалом (6 августа), а Лион 5 числа стартует в Лиге 1 поединком против Аяччо.