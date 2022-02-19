Римский клуб по поручению Жозе Моуринью ищет усиление в оборону. На радарах оказался правый защитник Шахтера Додо.

Особеный не слишком доволен игрой арендованного у Арсенала Эйнсли Мейтленда-Найлса, а потому Рома вернет его в конце сезона. Наставник уже распорядился подыскать игрока на правый фланг.

Додо оказался в списке целей Реала на замену Карвахалю

Как утверждает Asromalive , среди кандидатов оказался Додо. Защитник Шахтера имеет стабильную игровую практику, регулярно выступает на евроарене и демонстрирует неплохую игру, что нравится римлянам. "Горняки" хотят выручить за 23-летнего бразильца минимум 20-25 миллионов евро.

Помимо солидной суммы, которая может стать преградой на пути к трансферу, римлянам придется выдержать борьбу с Реалом, Баварией, Арсеналом и Атлетико, которым тоже приписывают интерес к Додо.

Напомним, контракт легионера "горняков" рассчитан до лета 2025-го, а нынешняя цена за Transfermarkt составляет 20 миллионов евро. В этом сезоне футболист провел 26 матчей в оранжево-черной футболке и отличился четырьмя ассистами.

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