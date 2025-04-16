Рома полностью преобразилась с приходом Клаудио Раньери, но наставник предупредил, что собирается уйти на пенсию летом, поэтому клубу придется искать ему замену. Как информирует Leggo, Монтелла вновь рассматривается Ромой кандидатом на смену Раньери. В пользу этого говорит тот факт, что его помощник был замечен на трибунах во время матчей с Ювентусом и Лацио.

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Для Монтеллы, который был игроком "джаллоросси" с 1999 по 2007 год, это станет возвращением на Олимпико. Он также был тренером молодежной команды Ромы, а затем провел 16 игр в качестве исполняющего обязанности тренера до конца сезона 2010/11. 50-летний специалист возглавил сборную Турции в сентябре 2023 года.

Сообщается, что Рома уже связывалась с Монтеллой до назначения Раньери, но он остался верен турецкой Федерации футбола.

В марте 2002 года Рома обыграла Лацио со счётом 5:1, а Монтелла забил четыре мяча.

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