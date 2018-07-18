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Рома рассматривает Ареолу и Ольсена на замену Алиссону

19:12 42 Читати українською
Рома рассматривает Ареолу и Ольсена на замену Алиссону
Альфонс Ареола / Фото eurosport

Рома ищет нового голкипера на замену Алиссону, который в ближайшее время, скорее всего, покинет клуб.

Различные европейские СМИ заявляют, что голкипер Ромы Алиссон уже практически одной ногой в Ливерпуле. Поэтому римский клуб в поисках замены на вратарскую позицию.

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Руководство "волков" намерено приобрести Альфонса Ареолу, однако ПСЖ пока не дал согласие на трансфер француза, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, Рома также рассматривает вратаря Копенгагена Робина Ольсена в качестве альтернативного варианта. Швед может стать заменой Алиссону в том случае, если не удастся оформить трансфер Ареолы.

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