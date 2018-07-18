Рома рассматривает Ареолу и Ольсена на замену Алиссону

Рома ищет нового голкипера на замену Алиссону, который в ближайшее время, скорее всего, покинет клуб.

Различные европейские СМИ заявляют, что голкипер Ромы Алиссон уже практически одной ногой в Ливерпуле. Поэтому римский клуб в поисках замены на вратарскую позицию.

Ливерпуль согласовал трансфер Алиссона за рекордные 75 млн евро

Руководство "волков" намерено приобрести Альфонса Ареолу, однако ПСЖ пока не дал согласие на трансфер француза, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, Рома также рассматривает вратаря Копенгагена Робина Ольсена в качестве альтернативного варианта. Швед может стать заменой Алиссону в том случае, если не удастся оформить трансфер Ареолы.

"Новая эра вратарей": Реал подпишет Лунину топ-конкурента, но у украинца может появиться шанс