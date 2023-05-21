Похоже, отношения Жозе Моуринью с руководством римлян далеки от идеальных. Контракт португальца действует до лета 2024 года.

60-летний португалец хотел бы пообщаться по поводу своего будущего с семьей Фридкина, но встреча до сих пор не состоялась, утверждает la Repubblica.

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Это вызывает раздражение у Особого, который якобы чувствует себя в Роме, как в тюрьме. В частности, на Жозе давит ограниченный бюджет из-за возможности нарушения финансового фейр-плей. Также недавно агенты португальца приезжали в Рим, но владельцы клуба отказались от встречи.

Ситуацией может воспользоваться ПСЖ, продвигающийся в переговорах с Моуринью. Жозе публично отрицает эти контакты, но они продолжаются уже около года.

Напомним, в Серии А "волки" борются за попадание хоть в какие-то еврокубки. Также их ждет финал Лиги Европы против Севильи 31 мая.

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