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Рома прокомментировала скандальный уход легендарного Тотти

00:01 86 Читати українською
Рома прокомментировала скандальный уход легендарного Тотти
Франческо Тотти / официальный сайт Франческо Тотти

Итальянская Рома официально попрощалась с Франческо Тотти, который покинул пост технического директора клуба.

"Наш клуб крайне разочарован решением Франческо Тотти покинуть клуб и не принять предложение стать техническим директором. Мы открыли для него эту вакансию после ухода Мончи и ждали его ответа. Мы считаем, что Франческо была предложена достойная позиция одного из ведущих членов руководства. Эта должность требовала бы от него преданности и самоотдачи. Эти качества являются обязательными для всех топ-менеджеров клуба.

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Мы были готовы проявить спокойствие в ситуации с Франческо и помочь ему осуществить переход из статуса отличного футболиста в роль отличного менеджера. Мы предложили ему позицию технического директора, поскольку считали, что он сможет профессионально вырасти на этой должности. Мы были готовы во всем ему помогать во время адаптации к новой роли.

Мы понимаем, что Франческо наверняка было сложно принять решение покинуть Рому через 30 лет. Однако, клуб считает, что видение ситуации в клубе с точки зрения Тотти далеко от реальности и не соответствует действительности. Мы хотим Франческо всего самого лучше в любых его начинаниях", – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

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Италия Франческо Тотти Франческо Тотти Рома Рома
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