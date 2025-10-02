Лига Европы, 2-й тур

Рома – Лилль – 0:1

Гол: Харальдссон, 6

На 82-й минуте Довбик не реализовал два пенальти (вратарь); Суле не реализовал пенальти (вратарь)

Фенербахче – Ницца – 2:1

Голы: Актюркоглу, 3, 25 – Кевин, 37 (с пенальти)

ФКСБ – Янг Бойз – 0:2

Голы: Монтейро, 11, 36

Утрехт – Селтик – 0:0

Рома пропустила в начале игры с Лиллем после ошибки Цимикаса вблизи своей штрафной площади. Соперник перехватил мяч и начал быструю атаку, во время которой Эль-Айнауи также сыграл не лучшим образом. Так Харальдссон, который едва устоял на ногах, нанес сильный удар в ближний угол с правого полуфланга.

Лучший шанс отыграться выпал Роме на 35-й минуте, когда в течение нескольких секунд по воротам Лилля было нанесено четыре (!) поочередных удара. Удары Цимикаса и Суле были заблокированы защитниками, еще после одного удара Цимикаса "догов" спас вратарь Озер, а мяч после четвертого добивания Эль-Айнауи с линии ворот выбил защитник.

Игра у центрфорварда "джаллоросси" Эвана Фергюсона совершенно не клеилась – в некоторых эпизодах мяч отскакивал от него на метр-два. Он несколько раз сфолил, особенно в борьбе за верховые мячи в центре поля, а его единственный удар до перерыва через себя был заблокирован Менье. После перерыва у ирландца был только один хороший удар по воротам – со второго этажа после навеса с углового. Мяч просвистел рядом со штангой.

Добвик заменил Фергюсона на 77-й минуте, а через несколько минут мяч попал Манди в руку – и арбитр назначил пенальти. Украинский форвард подошел к 11-метровой отметке – и не переиграл Озера. Артем пробил плохо, после слабого разбега и далеко не точно в угол. Однако арбитр "спас" Довбика: он постановил, что вратарь Лилля покинул линию ворот до удара. Так у Артема появился шанс исправиться, но он... снова пробил несильно и в тот же угол.

Однако арбитр снова увидел нарушение правил в исполнении Озера, который снова оставил линию ворот до удара. Однако после двух подряд нереализованных пенальти партнеры Довбика отобрали у него мяч. На этот раз исполнять приговор вызвался Матиас Суле. Аргентинец пробил в противоположный угол, но и он не смог переиграть голкипера гостей. Фантастика!

В параллельном матче победу Фенербахче принес летний новичок Актюркоглу – он оформил дубль. Также дублем отметился форвард Янг Бойз Монтейро.