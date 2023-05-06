Интер обыграл Рому в рамках 34 тура Серии А (2:0). Читайте обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Сегодняшние соперники находятся в совершенно разных кондициях. Рома недавно шла на третьем месте, но серия неудач отбросила подопечных Жозе Моуринью за пределы зоны еврокубков. Интер наоборот – начал стабильно побеждать и вернулся в топ-4.

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В первом круге на Сан-Сиро "джалоросси" победили, прервав безвыигрышную серию против "нерадзурри", насчитывавшую 11 матчей. Конечно, "волки" рассчитывали сделать что-то подобное перед собственными болельщиками. Однако Рома отдала гостям первый тайм. Интер из своего преимущества выжал один гол, организованный фланговыми защитниками. кДюмфрис прошел своих оппонентов и прострелил на дальнюю штангу, откуда мяч в сетку переправил Димарко.

После перерыва хозяева Стадио Олимпико значительно повысили темп. Интер большую часть времени был обязан отбиваться рядом со своей штрафной площадкой. Вот только моментов у Ромы было мало. Можно упомянуть только претензии на пенальти (VAR не подтвердил) и выстрел Ибаньеса с острого угла (чуть выше ворот).

Впоследствии Ибаньес еще раз сыграл не лучшим образом. Даже не так, а бессмысленно и провально. Бразилец начал жонглировать мячом и попал в соперника. В результате Лукаку оказался совсем один перед воротами и без проблем переиграл Патрисиу. Надежды римлян зацепиться за очки стали таять вместе с минутами, которые оставалось сыграть. В конце концов, они не смогли отквитать хотя бы один мяч.

Благодаря этой победе Интер вернулся на четвертое место в турнирной таблице Серии А, которую временно отбирал Милан. Рома продлила безвыигрышную серию до четырех матчей и теперь отстает от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. Шансы пробиться в главный еврокубковый турнир остались лишь математическими. Сегодня обе команды из столицы Италии проиграли миланским грандам.