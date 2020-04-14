Рома продлит контракт с Дзаньоло – зимой хавбек получил ужасную травму

Итальянская Рома не намерена расставаться со своим главным талантом – атакующим полузащитником Николо Дзаньоло.

"Волки" вскоре подпишут новый контракт с итальянцем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Дзаньоло по условиям нового соглашения будет зарабатывать 2,5 млн евро за сезон. К тому же, разнообразные бонусы могут увеличить эту сумму до 3 млн в евровалюте. Контракт фактически согласован и в ближайшее время стороны поставят под ним свои подписи.

В нынешнем сезоне Николо Дзаньоло провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и оформил 2 ассиста. В январе хавбек порвал крестообразные связки колена и был прооперирован.

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