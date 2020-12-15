Рома продлила контракт с юной жемчужиной
20:49 - Читати українською
Клуб из Рима решил сохранить 18-летнего таланта Риккардо Калафйори на длительное время.
Рома и Рикардо Калафйори официально продолжили сотрудничество, информирует официальный сайт "волков".
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18-летний защитник поставил свою подпись под контрактом до 30 июня 2025 года. Другие детали нового соглашения пока неизвестны.
Заметим, Рикардо является воспитанником Ромы и прошел путь из молодежной команды в основную. В текущем сезоне в его активе 3 поединка за клуб во всех турнирах и один забитый гол.
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