Провансальцы воспользовались правом выкупа прав на Пау Лопеса после его 20-го матча за клуб. Контракт испанца вступит в силу 1 июля и рассчитан на 4 года, сообщает официальный Twitter Марселя.

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Сумма сделки не разглашается, но ранее речь шла о 12-ти млн евро. Кипер перебрался во Францию ​​на правах годичной аренды из Ромы летом 2021-го за 720 тысяч евро с опцией выкупа, которой Марсель воспользовался досрочно.

В 20-ти матчах сезона Пау Лопес пропустил 17 голов, а еще 11 раз сохранил свои ворота "сухими". Ранее 27-летний кипер поиграл за Эспаньол, Бетис и Рому. Дважды выходил на поле в составе национальной команды Испании.

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