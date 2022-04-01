Итальянский футбол, в частности римский клуб, продолжает поддерживать наше государство во время войны с российским оккупантом.

Матч против Аталанты 5 марта Рома проводила в специальной форме с флагом Украины. После матча игроки расписались на ней и футболки были выставлены на аукцион.

No Guerra: итальянский футбольный клуб оригинально выступил против войны в Украине

Как сообщает официальный сайт "волков" , благотворительные лоты уже были проданы. В общем, удалось собрать почти 23 тысячи евро (около 750 тысяч гривен), средства направят на помощь детям-беженцам из Украины. Больше всего заплатили за футболку хавбека Лоренцо Пеллегрини – 5,5 тысяч евро.

Напомним, с начала полномасштабной войны нашу страну, по данным ООН, покинули около 4 миллионов человек, из которых подавляющее большинство – это женщины и дети. А 6,5 миллиона украинцев покинули место своего постоянного проживания и переехали в пределах страны.