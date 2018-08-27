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Рома продает Строотмана в Марсель против воли футболиста

13:29 57 Читати українською
Рома продает Строотмана в Марсель против воли футболиста
Кевин Строотман / Фото: соцсети

Хавбек Кевин Строотман покинет Рому и продолжит карьеру в Марселе.

Ранее сообщалось, что Рома согласилась продать Строотмана в Марсель за 25 млн евро, но решение о переходе должен был принимать сам футболист.

Марсель предложил за Строотмана 25 млн евро

Впрочем, дело перехода 28-летнего хавбека – дело решенное, утверждает издание Football Italia.

По информации портала, сумма трансфера составит 28 млн евро, французы будут платить Строотману 4,5 млн евро в год.

Сам футболист уже сообщил своим близким о трансфере.

"Они продали меня. Я вынужден уйти", – сказал он.

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Трансферы Чемпионата Италии Марсель Марсель Италия Трансферы Кевин Строотман Кевин Строотман Рома Рома
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