Рома продает Строотмана в Марсель против воли футболиста

Хавбек Кевин Строотман покинет Рому и продолжит карьеру в Марселе.

Ранее сообщалось, что Рома согласилась продать Строотмана в Марсель за 25 млн евро, но решение о переходе должен был принимать сам футболист.

Марсель предложил за Строотмана 25 млн евро

Впрочем, дело перехода 28-летнего хавбека – дело решенное, утверждает издание Football Italia.

По информации портала, сумма трансфера составит 28 млн евро, французы будут платить Строотману 4,5 млн евро в год.

Сам футболист уже сообщил своим близким о трансфере.

"Они продали меня. Я вынужден уйти", – сказал он.

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