Римская команда в день поединка против украинцев получила новый вариант выездного комплекта формы на сезон 2022/23.

Ранее "волки" представили основной красный комплект, а сегодня презентовали выездной вариант в белом цвете от New Balance – технического партнера Ромы. Стоимость футболки в клубном фан-шопе составляет 90 евро.

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Впервые в этом комплекте "джалоросси" сыграют уже вечером 7 августа в благотворительном матче против Шахтера. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени. Все деньги, заработанные на продаже билетов и рекламы, Рома передаст в поддержку пострадавшим от войны украинцам.

Специально на игру против "горняков" на форму нанесут специальную нашивку. Четыре футболки с автографами игроков продадут на аукционе. Вырученные средства передадут в фонд ООН по вопросам беженцев как благотворительную помощь.

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