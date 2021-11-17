Римский коллектив посреди сезона 2021/22 представил футбольному сообществу один из комплектов экипировки.

На всех официальных ресурсах "волки" представили третью форму на текущую кампанию.

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Футболка выполнена в ярких тонах: основной цвет – желтый, рукава – синие, а с левого плеча вниз по диагонали есть полоса. Также на экипировке изображена старая эмблема в виде волка, которая была представлена ​​еще в 1978 году и является неотъемлемой частью атрибутики римлян.

После 12 туров Серии А команда Жозе Моуринью расположилась на шестой строчке. Следующий матч Рома проведет с Дженоа Андрея Шевченко уже 21 ноября.

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