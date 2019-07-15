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Рома предложит 20 млн евро за Алдервейрелда

06:30 49 Читати українською
Рома предложит 20 млн евро за Алдервейрелда
Тоби Алдервейрелд / Fox Sports

Защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в Роме.

Рома стремится подписать защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда. По информации Calciomercato, "волки" предложат "шпорам" 20 млн евро.

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В контракте бельгийца с лондонцами есть пункт, согласно которому он может покинуть команду этим летом за 25 млн фунтов. Алдервейрелд перебрался в Тоттенхэм в 2015 году.

Напомним, этим летом Рому возглавил бывший наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека.

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