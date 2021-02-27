Нападающий Эдин Джеко не поможет Роме в ближайших поединках.

Босниец пропустит около 15-20 дней из-за травмы приводящей мышцы бедра, сообщает Calciomercato.

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Джеко точно не сыграет в первом матче 1/8 Лиги Европы против Шахтера (11 марта) и трех турах Серии А (Милан, Фиорентина, Дженоа). Медштаб Ромы надеется поставить форварда на ноги ко второму поединку с "горняками", который запланирован на 18 марта.

Добавим, что Эдин Джеко провел 25 матчей в текущем сезоне, отличился 10 голами и 2 ассистами.

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