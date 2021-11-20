Полузащитники Ромы Брайан Кристанте и Гонсало Вильяр получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает официальный сайт римлян.

Шевченко получил первые проблемы в Дженоа – трое лидеров под вопросом на дебют украинца

Оба игрока вакцинированы, чувствуют себя хорошо, но вынуждены изолироваться дома. Об их участии в поединке против Дженоа, который запланирован на 21 ноября, не сообщается.

Напомним, в матче с Ромой дебютирует Андрей Шевченко в статусе главного тренера Дженоа, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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