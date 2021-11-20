Рома потеряла двух игроков за день до дебютного матча Шевченко
16:49 - Читати українською
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью получил плохие новости от медперсонала клуба.
Полузащитники Ромы Брайан Кристанте и Гонсало Вильяр получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает официальный сайт римлян.
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Оба игрока вакцинированы, чувствуют себя хорошо, но вынуждены изолироваться дома. Об их участии в поединке против Дженоа, который запланирован на 21 ноября, не сообщается.
Напомним, в матче с Ромой дебютирует Андрей Шевченко в статусе главного тренера Дженоа, стартовый свисток прозвучит в 21:45.
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