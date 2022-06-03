Рома намерена в ближайшее время добиться от Генриха Мхитаряна информации о его планах.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, римляне предъявили ультимативное требование не позднее пятницы дать ответ по предложенному хавбеку контракту.

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"Джалоросси" готовы заключить с армянским футболистом соглашение на один сезон с автоматическим продлением ещё на год, если клуб выйдет в еврокубки, а сам игрок примет участие не менее чем в 50% матчей команды. Зарплата 33-летнего полузащитника составит 3,5 млн евро, а через каждые 15 матчей она будет расти – вплоть до 4,1 млн евро за сезон. На большее Рома идти не готова, поэтому требует определиться как можно скорее.

Сообщается, что Интер согласен платить Мхитаряну 4,5 млн евро в год и заключить с ним контракт на два сезона.

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