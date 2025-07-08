Леандро Паредес не был среди игроков Ромы, которые презентовали форму на новый сезон. Это считается отголоском его будущего трансфера в Бока Хуниорс, информирует TN.

Рома убедила своего лучшего игрока продлить контракт

Его переезд в Аргентину казался неизбежным и затянулся из-за участия Бока Хуниорс в Клубном ЧМ. Теперь же, когда Бока попыталась выкупить полузащитника у Ромы за прописанные в соглашении 3,5 млн евро, получила отказ. Римский клуб утверждает, что Бока могла воспользоваться активацией этого пункта лишь до 30 июня.

Теперь Рома настаивает на пересмотре цены за Паредеса. Бока Хуниорс, в свою очередь, настаивает на том, что пункт в контракте остается в силе. Эту позицию поддерживает окружение игрока, которое ведет переговоры с Ромой уже несколько дней.

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