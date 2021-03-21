Привкус скандального преимущества Наполи

Отчетный матч стал причиной для раздора еще до его начала. Рома даже направляла протест в Лигу кальчо. Дело в том, что Наполи получил неожиданное преимущество. "Партенопейцам" 17 марта должны были провести перенесенный матч против Ювентуса, но дату игры снова изменили. Таким образом команда Паулу Фонсеки, которая в четверг гостила в Украине, принимала соперника, который имел гораздо больше времени на отдых и подготовку.

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Трудно сказать, именно ли это сказалось, но со стартовым свистком "волки" оказались в крайне затруднительном положении. Наполи буквально зажал своего соперника вокруг его штрафной. Хозяева даже не пытались ничего с этим поделать. К счастью, удавалось не давать сопернику угрожать воротам Пау Лопеса. Однако долго так продолжаться не могло. Правда, гол пришел со стандарта. Ибаньес сбил Зелински в зоне полукруга. Исполнять удар взялся Мертенс и сделал это идеально, закрутив вокруг стенки под самую штангу – 0:1.

Успех совсем не остановил подопечных Дженнаро Гаттузо. Рисунок игры вовсе не изменился. За первые полчаса процент владения у хозяев достиг 70%. Количество передач описывает ситуацию еще красноречивее – 45 против более 150 в пользу Наполи. Именно поэтому еще один гол "адзурри" никого не удивил. Атака получилась просто роскошной: быстрые пасы, забегания и жонглирование головами в чужой штрафной. Красота, которая завершилась еще одним точным ударом Мертенса. Этот гол стал сотым для бельгийца в рамках Серии А.

Фонсека рискует потерять не только Лигу чемпионов

Хозяева Стадио Олимпико только после двух пропущенных поняли, насколько все серьезно. До сих пор удавалось не все, но были хотя бы попытки. По крайней мере Рома начала регулярно добираться до ворот Оспины. Самым активным был Стефан Эль-Шаарави, но стараний "фараона" было слишком мало. Возможно, "джалоросси" действительно оставили много сил в Киеве. Между прочим, римляне, выбив Шахтер в 1/8 финала ЛЕ, остались единственным представителем Серии А в еврокубках.

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Паулу Фонсека, очевидно, может гордиться таким достижением, но не имеет права совсем забыть о чемпионате. Говорят, что португальский специалист сохранит свой пост только при одном условии – квалификация в Лигу чемпионов. В этом контексте отчетная встреча с Наполи была ключевой. Команды имели одинаковое количество очков – по 50 – и находились за пределами топ-4. Победа не поднимала туда ни один коллектив, но для "партенопейцев" имела колоссальное значение. Теперь нужно выиграть упомянутый выше перенесенный матч против Юве, и команда будет даже третьей.

Поражение не закрывает для Ромы двери в ЛЧ, но значительно ухудшает шансы туда попасть. Теперь отставание составляет 5 очков, а в конкурентах Аталанта, Наполи и Ювентус. И календарь до конца сезона из не самых простых. Да еще и придется тратить силы в Лиге Европе (ещё не менее двух поединков).

Зыбкая надежда на камбэк

После перерыва события на поле развивались по другому сценарию. Рома удивила, захватив инициативу. Если до перерыва казалось, что Наполи значительно превосходит своего соперника по классу, то после отдыха пришлось больше думать об обороне. Со старта Лоренцо Пеллегрини проверил бдительность Оспины – колумбиец спас. "Волки" продолжали давить и даже дважды требовали у Марко Ди Белло назначить пенальти. Ни рефери, ни видеоасистенты не придали этому большого значения. Ближе все к голу подобрался все тот же Пеллегрини – выстрел итальянца на 61-й минуте приняла на себя штанга.

Наполи, отдав мяч, не стал менее опасным. Быстрые Мертенс и Инсинье при поддержке Зелински регулярно разгоняли острые контратаки. Пау Лопесу несколько раз пришлось продемонстрировать все свое мастерство. После ряда замен от обоих наставников матч утратил темп. Игра стала вязкой, а моментов стало меньше. Хотя нельзя сказать, что команды не старались, – никто не закрылся в обороне. В атаке все тоже было безнадежно, но голкиперы действовали безупречно.

Организовать финальный штурм Рома так и не смогла. Хотя хозяева могут занести себе в актив второй тайм. Если кто-то не успел на первую половину, то даже не догадывался, какими беспомощными были "джалоросси". Понятно, что команда на фоне еврокубковой усталости не имела возможности поддерживать такой темп на протяжении всего поединка. Однако стоило ожидать, что Наполи будет аж настолько мощным. Дженнаро Гаттузо справился с очередным кризисом и впервые в нынешнем сезоне выдал серию без поражений в 5 матчей, четыре из которых – победы.

Теперь для Паулу Фонсеки наступил момент истины. Путевка в самый престижный клубный турнир континента через Серию А, будем реалистами, уже почти недостижима. А именно это нужно экс-наставнику Шахтера, чтобы получить новый контракт в "вечном городе". Возможно, Рома сделает ставку на Лигу Европы, победа в которой тоже выведет в ЛЧ. В четвертьфинале соперник вполне проходимый – Аякс. Однако, не стоит забывать, что в турнире до сих пор остаются команды, которые значительно сильнее "волков".

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