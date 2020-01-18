Рома попытается переманить Шакири из Ливерпуля – Фонсека готов гарантировать ему то, чего не может обещать Клопп

Полузащитник Ливерпуля Шакири попал в список интересов итальянской Ромы.

Швейцарец не имеет стабильной игровой практики в команде Клоппа, поэтому готов рассмотреть варианты с изменением клубной прописки. Наставник Ромы Паулу Фонсека гарантирует место Шакири в основе своей команды, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Рома уже сделала одну попытку взять в аренду Шакири, но получила отказ от Ливерпуля. Теперь "волки" изменили условия своего предложения и повторно отправили его на Энфилд.

Отметим, что в текущем сезоне Шакири сыграл за Ливерпуль лишь 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с "красными" рассчитан до лета 2023 года.

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