Жозе Моуринью получит в свое распоряжение еще одного звездного футболиста.

Рома наконец-то закрыла переход Джорджинио Вейналдума. "Волки" арендуют игрока ПСЖ на один сезон с правом выкупа. Официальное объявление ожидается в ближайшее время. Юристы уже оформляют необходимые документы, сообщает Фабрицио Романо.

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Таким образом, парижане освободили место в составе для Ренату Санчеша. Португалец уже имел договоренность с Миланом, но после прихода в ПСЖ Кристофа Гальтье "заморозил" переговоры. Следовательно, Санчеш снова будет работать со специалистом, реанимировавшим его карьеру. Лилль получит за своєго игрока 15 млн евро.

Напомним, Вейналдум перебрался в ПСЖ год назад на правах свободного агента, но не смог пробиться в основной состав парижан. Санчеш перешел в Лилль летом 2019 года после неудачного периода в Баварии и сумел стать одним из лучших игроков чемпионата Франции.

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