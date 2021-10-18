Один из ключевых эпизодов случился в конце первого тайма. Рома забила гол, но буквально за мгновение до того раздался свисток. Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота Юве. Жордан Верету, который до вчерашнего дня имел идеальную статистику выполнения 11-метровых, не смог переиграть Щенсны. Следовательно, курьезный гол Мойзе Кина так и остался единственным в этом матче.

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Противоречивое решение арбитра изрядно расстроило Генриха Михатаряна: "Почему арбитры не могли дождаться завершения движения мяча и затем дать свисток? В случаях с офсайдами всегда ждут по 5-8 секунд, так почему бы не сделать то же самое в случае с пенальти. Все видели, что произошло, я не могу сказать больше.

Естественно, мы разочарованы. Сегодня мы были лучшей командой. Мы создали много возможностей для гола, правда, при этом могли бы сделать больше для их реализации. Но мы улучшаем нашу игру и знаем, что сможем победить, если будем продолжать так играть".

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