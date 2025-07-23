Артем Довбик летом 2024 года переехал из Жироны в Рому. В Италии украинец провел неоднозначный сезон под руководством Клаудио Раньери.

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В Италии считают, что 17 голов в дебютном сезоне – это не убедительный результат для форварда, который стоил более 30 миллионов евро. Как сообщает Il Messaggero, даже если бы Рома предпочла продать Довбика, то сейчас запросов по Артему немного. Есть только "робкое предложение" от Бетиса.

Довбик должен убедить Джан Пьеро Гасперини, поскольку в системе итальянского специалиста центральный нападающий имеет решающее значение и украинец может стать центром нового проекта Ромы.

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