Испанский клуб показал домашний комплект формы, в котором команда будет играть в сезоне 2025/26.

Рома презентовала третий комплект экипировки, который разработал для клуба Adidas. Новая форма подчеркивает зеленое наследие Рима, одновременно отмечая историю и инновации.

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Дизайн вдохновлен зелеными зонами и садами, которые есть в Риме. Именно белый и зеленый цвет выбрал Adidas для новой формы. Белая футболка украшена зеленым воротником, имеет культовые полоски поставщика экипировки, а также триграмму клуба.

Рома воспользовалась презентацией, чтобы подтвердить смену номера Довбика. В новом сезоне на спине Артема будет красоваться "9". В своих соцсетях пресс-служба "волков" сопроводила объявление так: "новая форма, новая девятка."

В новом комплекте Рома сыграет в товарищеском матче против Кайзерслаутерна, который запланирован на 26 июля.