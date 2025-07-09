Джан Пьеро Гасперини настаивает на подписании Ромой Риоса. Руководство "джаллоросси" готово заплатить за игрока Палмейраса 30 млн евро, информирует Gazzetta dello Sport. Сообщается, что бонусы уже включены в эту сумму. Ранее Порту, Фиорентина и Атлетико потерпели фиаско в попытке подписать колумбийца – никто из них не хотел предложить 30 млн евро.

Рома поссорилась с участником КЧМ-2025 – клубы по-разному интерпретируют пункт в контракте

Палмейрас не получит всю сумму полностью: 14% от суммы отойдут к Гуарани, 6% – к Фламенго и 10% – самому футболисту. Таким образом, "зеленые" получат около 21 млн евро.

Риос начал карьеру в футзале, благодаря чему научился играть под давлением, думать и действовать в тесных пространствах. Его жизнь тесно переплетается с многочисленными вымышленными слухами, одним из которых является то, что Риос – внебрачный сын Шакиры. В Интернете можно найти информацию о том, что полузащитник – плод любви между колумбийской поп-звездой и пуэрториканским певцом Освальдо Риосом. Однако эти слухи безосновательны.