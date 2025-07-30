Вингер Шахтера Кевин сможет перейти в Рому лишь при одном условии.

Наполи продолжает следить за ситуацией с вингером Шахтера Кевином, информирует инсайдер Марко Джордано. "Горняки" просят 30 млн евро, а сам бразилец требует зарплату от 2,5 до 3 миллионов евро.

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Рома также заинтересована в услугах Кевина. "Джаллоросси" могли бы инвестировать в случае продажи нападающего Артема Довбика. Сообщается, что Бешикташ заинтересован в услугах украинского форварда, но "орлам" следует сделать предложение, которое понравится Роме.

Ранее сообщалось, что Болонья предложила за Кевина 25+5 млн евро. В прошлом сезоне он провел за Шахтер 35 матчей, в которых забил 9 голов и оформил 4 ассиста.

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