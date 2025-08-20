Рома официально объявила о подписании нападающего Астон Виллы Леона Бэйли. 28-летний футболист переходит в итальянский клуб на правах аренды с опцией последующего выкупа. За аренду Рома заплатит 3 миллиона евро.

Бэйли вошел в историю, став первым игроком с Ямайки в составе римлян. Он родился в Ямайке, а уже в 13 лет перебрался в Европу. На профессиональном уровне выступал за Генк, Байер и Астон Виллу.

В составе Астон Виллы он провел 144 матча, забил 22 гола и отдал 24 ассиста. В Роме украинца Артема Довбыка Бэйли будет играть под 31-м номером.

