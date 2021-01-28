Массимилиано Аллегри может уже в ближайшее время может стать главным тренером Ромы, сообщает Calciomercato.

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По информации источника, стороны уже согласовали предварительный контракт на 2-3 года с зарплатой 4,5 млн евро. Аллегри возглавит Рому летом при условии, что "волки" получат право выступлений в Лиге чемпионов. Не исключается вариант, что итальянец может стать у руля римлян еще до лета, все будет зависеть от результатов команды.

После 19-ти туров Серии А подопечные Паулу Фонсеки расположились на третьей строчке.

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