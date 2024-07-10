Римский клуб объявил о трансфере бретонского 24-летнего хавбека. Срок действия контракта с Энцо Ле Фе пресс-служба Ромы не сообщила.

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По информации Фабрицио Романо, Ренн получит за своего игрока 23 миллиона евро. Энцо Ле Фе присоединился к бретонскому клубу в сезоне 2023/24, перейдя из Лорьяна. Всего полузащитник отыграл за Ренн в 35 матчах, в которых оформил пять результативных передач.

Напомним, Энцо Ле Фе принимал участие в молодежном Евро-2023 в составе сборной Франции. Его команда уступила подопечным Руслана Ротаня в четвертьфинале со счетом 1:3.

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