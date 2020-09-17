Столичный клуб на своем официальном сайте объявил о двухлетней аренде албанца с правом выкупа. Верона получит трех молодых игроков "волков" и 2 млн евро.

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Для Кумбуллы сезон 2019/20 стал первым полноценным на взрослом уровне. 20-летний защитник стабильно провел всю кампанию, забив один гол в 25 матчах. На открытие Серии А также охотились Лацио и Интер, однако Рома выиграла гонку.

Добавим, что Мараш Кумбулла будет выступать в команде Паулу Фонсеки под номером 24.

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