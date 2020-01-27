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Рома подписала одноклубника Малиновского

21:13 175 Читати українською
Рома подписала одноклубника Малиновского
Роджер Ибаньес / Сайт Ромы

Защитник Аталанты Роджер Ибаньес на правах аренды перебрался в Рому.

Римляне на своем официальном сайте объявили о переходе 21-летнего бразильца.

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Аренда Ибаньеса рассчитана на 18 месяцев с правом выкупа за 8 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены возможными бонусами. Новичок "волков" будет выступать под номером 41. Год назад Аталанта заплатила бразильскому Флуминенсе за защитника 4 млн евро.

В текущем сезоне Ибаньес вышел на поле в официальном матче лишь раз – он сыграл 19 минут против Шахтера в 6 туре Лиги чемпионов.

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