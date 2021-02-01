Защитник Брайан Рейнольдс стал игроком Ромы, сообщает официальный сайт Серии А.

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По информации СМИ, римляне заплатили за 19-летнего американца 7,5 млн евро. Брайан выступал в МЛС, защищая цвета Далласа.

В прошлом сезоне МЛС Рейнольдс провел 19 матчей, в которых отличился тремя ассистами. После 20-ти туров Серии А Рома расположилась на третьей строчке турнирной таблицы.

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