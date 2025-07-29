Рома на своем официальном сайте объявила о подписании вратаря Дэвиса Васкеса до лета 2027 года. Он будет выступать под 32-м номером. Этот трансфер был осуществлен на правах свободного агента, поскольку ранее Васкес расторг контракт с Миланом.

Рома объявила о трансфере пятого летнего новичка – это игрок сборной Бразилии

Дэвис выступал за "россонери" с января 2023-го после перехода из Гуарани за 810 тысяч евро. Милан отдавал игрока в аренду в Шеффилд Уэнсдей, Асколи и Эмполи. В Тоскане колумбиец играл вместе с Виктором Коваленко.

Васкес не провел ни одного официального матча за Милан. В прошлом сезоне он пропустил 47 голов в 34 матчах за Эмполи, 6 из которых отыграл "на ноль".

"Карьера Варди меня вдохновляет": Краснопир об уважении в Карпатах, уроки Холанда, засуху Невеса и решающую роль Санжара