Рома обыграла Эвертон в контрольном матче (1:0), а Виталий Миколенко получил повреждение. Читайте результаты и обзор встречи на "Футбол 24".

Контрольный матч

Рома – Эвертон – 1:0

Гол: Суле, 70

Рома одержала победу над Эвертоном в "украинском дерби", но матч сложился для украинцев обеих команд не очень удачно. Уже на 12-й минуте Виталий Миколенко получил травму и попросил замену.

Артем Довбик был не очень заметен на поле. В первом тайме он помог вратарю соперника ошибиться благодаря своему прессингу, но ударами по воротам форвард не запомнился.

Единственный гол в матче произошел также без участия Довбика – Матиас Суле вбежал в штрафную "ирисок" из глубины и как настоящий форвард реализовал голевую возможность. Тем самым аргентинец показал Довбику, как нужно забивать – на счету Артема лишь один гол в этом предсезонье.

Отметим, что Довбик провел на поле 79 минут, после чего был заменен Эваном Фергюсоном. Матч так и завершился минимальной победой "волков".