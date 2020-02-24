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Рома планирует выкупить Мхитаряна и Смоллинга

16:26 93 Читати українською
Рома планирует выкупить Мхитаряна и Смоллинга
Паулу Фонсека / Globallookpress

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека сообщил о желании подписать защитника Манчестер Юнайтед Криса Смоллинга и полузащитника Арсенала Генриха Мхитаряна на постоянной основе.

"Крис – отличный парень и однозначно профессионал своего дела. Он быстро приспособился к футболу в итальянском чемпионате, и все в клубе его любят. Я бы хотел, чтобы он остался. Мы общаемся на эту тему. Я не знаю о ситуации с Манчестер Юнайтед, но Крис очень важен для нас.

Фонсека откровенно оценил роль Мхитаряна в Роме

Что касается Мхитаряна, то в ходе сезона он получал травмы, но он возвращается и показывает свой уровень. Посмотрим, что произойдет. Он прекрасно ведет себя на поле, принимая смелые решения, и я бы также хотел сохранить Генриха в нашей команде", – цитирует Фонсеку издание Sky Sports.

Напомним, Рома в матче 25-го тура Серии А разгромила Лечче Шахова со счетом 4:0. Армянский экс-полузащитник Шахтера Генрих Мхитарян, который недавно восстановился после травмы, отметился голом и голевой передачей.

Шахов не помог Лечче избежать поражения от Ромы, Лацио на выезде переиграл Дженоа: 25-й тур Серии А, воскресенье

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Италия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг Крис Смоллинг Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян
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