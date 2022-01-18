Рома на своем официальном сайте объявила о новой аренде 32-летнего шведа – на этот раз в Астон Виллу. Договор рассчитан до конца сезона с опцией полноценного выкупа.

Голкипер Астон Виллы пропустил позорный гол в матче с Манчестер Юнайтед – номинант на курьез года

Первую половину кампании Ольсен провел в аренде за Шеффилд Юнайтед. Швед отыграл 11 матчей (лишь один "сухой") и пропустил 17 голов. Скорее всего, в Астон Вилле он будет выполнять роль дублера Эмилиано Мартинеса. У новичка "львов" уже есть опыт выступлений на уровне АПЛ, ведь в свое время он отыграл 11 матчей за Эвертон.

Добавим, что Ольсен является основным голкипером сборной Швеции. Именно он стоял в матче 1/8 финала Евро, который "Тре Крунур" проиграли Украине (1:2).

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