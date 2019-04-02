Рома перестраивается: Тотти может стать спортдиром клуба и пригласить Де Росси в кресло главного тренера "волков"

Ветеран Ромы Даниэле Де Росси может занять место наставника клуба.

Легенда Ромы Франческо Тотти, который уже работает в структуре клуба, может занять пост спортивного директора римлян, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации СМИ, если "Император" получит эту должность, то попытается пригласить в кресло главного тренера хавбека "волков" Даниэле Де Росси.

Стоит отметить, что 35-летний Де Росси еще не завершил карьеру игрока и продолжает защищать цвета Ромы.

В текущем сезоне Серии А римский гранд занимает 7 строчку турнирной таблицы, имея в активе 47 очков.

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