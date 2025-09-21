Рома победила Лацио (1:0) в четвертом туре Серии А. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Джан Пьеро Гасперини решил снова оставить Артема Довбика на скамейке запасных. Украинец принял участие лишь в двух встречах, а на игре с Торино был зрителем, поскольку тренер Ромы так и не выпустил нападающего на поле.

Гасперини вынес вердикт Довбику и еще двум изгнанникам Ромы: "Всем придется лучше выступать"

"Волки" с первых минут активно прессинговали Лацио. Команды много времени проводили в борьбе, в результате которой получил травму Деле-Баширу. Его заменил Белахьян. Казалось, команда Сарри действовала более агрессивно. Нуну Таварес пробил с линий штрафной, но мяч улетел далеко от стойки. Затем Дзакканьи заставил вступить в игру Свилара, Романьоли пробил выше над перекладиной, а Ровелла классно прошел по флангу, воспользовавшись провалом обороны Ромы, правда, его прострел не нашел адресата.

"Волки" взамен свой лучший момент реализовали. Суле отдал на Лоренцо Пеллегрини, а тот мощным ударом попал в левый угол ворот Проведеля. Это четвертый гол экс-капитана Ромы в ворота "орлов".

4+11 - Lorenzo #Pellegrini has scored more goals against Lazio (4) than against any other side in Serie A. In addition, he is the only player to have scored in each of the last 11 Serie A seasons (since 2015/16). Symbol.#LazioRoma #DerbyDellaCapitale pic.twitter.com/pKYqTaB7Sr — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 21, 2025

После перерыва Лацио имел фантастический момент, чтобы сравнять счет. Катальди покатил на ход Булая Диа, который протащил мяч в штрафную, но не смог реализовать выход один на один с вратарем. Диа в прошлом году забивал в ворота Динамо в Лиге Европы.

Гасперини выпустил Довбика на 66 минуте. Впервые украинец вступил полноценно в игру, когда вынес мяч головой возле своей штрафной площади. Лацио все искал подходы к воротам Ромы, но неудачно, а удары проходили мимо ворот. Относительно Артема, то он ничего не мог придумать в атаке, когда мяч оказывался у него, поскольку Хила действовал безупречно. На 78 минуте защитник "орлов" в третий раз обыграл Довбика, не позволив ему продвинуться дальше.

Для Лацио все ухудшилось на четыре минуты до конца основного времени. Белахьян увидел перед собой красную карточку за грубый фол. Несмотря на численное преимущество, "волки" позволили сопернику создавать моменты. На последних секундах Катальди прекрасно забил, мяч попал в штангу.

В итоге Рома победила впервые с 2016 года в гостевом дерби с Лацио.

