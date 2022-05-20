Торино уступил Роме (0:3) в рамках 38-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "футбол 24".

Единственная задача, которая была у Торино, – достойно завершить сезон на глазах у собственных болельщиков. Рома могла гарантировать себе участие в Лиге Европы на следующий сезон, но стоило не забывать о финале Лиги конференций. Через пять дней у римлян будет шанс завоевать первый трофей за последние 14 лет.

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В конце концов Жозе Моуринью дал отдохнуть нескольким лидерам, но нельзя назвать состав Ромы откровенно резервным. Несколько звезд все же вышли в старте. В частности, Тамми Абарахам. Именно англичанин и сделал результат. Сначала форвард деклассировал оборону туринцев, накрутив нескольких соперников и отправив мяч в сетку. Незадолго до перерыва Абрахам заработал пенальти, который сам реализовал.

После перерыва игра была даже более оживленной. Команды интересно атаковали, но с реализацией были проблемы. Снова забить удалось только по пенальти. И в этот раз нарушили правила туринцы – Бонджорно не смог легально остановить Дзаньоло. Пеллегрини не дал Абрахаму возможности оформить хет-трик. Капитан не промахнулся и установил окончательный счет – 3:0 в пользу гостей.

Благодаря этой победе Рома набрала 63 очка и хотя бы временно поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Джалоросси" уже гарантировали себе участие в Лиге Европы. Это плохие новости для Аталанты, которая провалила сезон и теперь может надеяться на попадание в Лигу конференций. Торино пока остается 10-м.