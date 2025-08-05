Будущее форварда сборной Украины и Ромы Артема Довбика решится в ближайшее время.

Вильярреал планирует усилить линию атаки, и заинтересовался в услугах Артема Довбика. Испанский клуб обратился к Роме с запросом об аренде украинского форварда.

Гасперини отобрал у Пеллегрини капитанскую повязку в Роме – у Довбика есть шанс

По информации futbolfantasy, римляне отказали Вильярреалу. Рома будет рассматривать лишь предложения по полноценному трансферу, чтобы компенсировать затраты на выкуп Довбика у Жироны.

"Желтая субмарина" планирует сделать еще одну попытку подписать Артем, впрочем, предложение испанцев вряд ли превысит 20 миллионов евро. Стоит заметить, что ранее СМИ писали, что Рома будет требовать около 40 млн.

Как стало известно "Футбол 24" из собственных источников в Испании, контакты между клубами действительно состоялись. Инициатором приглашения Довбика в Вильярреал является наставник "желтой субмарины" Марселино. К слову, Вильярреал в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, Артем Довбик присоединился к Роме летом 2024 года. В общем украинец сыграл в 45 матчах, забив 17 голов и отдав четыре ассиста.

Довбик помог Роме победить в контрольном матче – он поучаствовал в голе и заработал желтую