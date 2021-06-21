"Волки" охладели к идее подписания швейцарца, утверждает Il Romanista.

Чалханоглу подтвердил переход в Интер

Тренерский штаб римлян во главе с Жозе Моуринью отказался от трансфера Джаки. Новую приоритетную цель на позицию в центре поля Рома тоже нашла в АПЛ. На радары Моуринью попал центрхав бирмингемской Астон Виллы Дуглас Луис.

В сезоне 2020/21 бразилец провел 34 матча во всех турнирах, в которых отдал 3 результативные передачи. Конкуренцию Роме в борьбе за хавбека может составить Манчестер Сити, имеющий право выкупа Дугласа Луиса за 25 млн фунтов.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо